Steam не работает: что случилось с игровой платформой

Популярный сервис Steam не запускается. Платформа занимается цифровым распространением компьютерных игр, Проблемы с доступом возникли у многих пользователей по всему миру. В том числе и в Украине.

Как видим на карте сервиса Downdetector, проблемы с доступом возникли у пользователей в Европе, а также у российских и белорусских геймеров. Что касается Украины, то больше всего проблем со Steam возникло у игроков из Киева и Харькова.

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Самые распространенные проблемы. Как свидетельствует сайт Downdetector, 41% пользователей пожаловались на то, что не могут войти в Steam. Для 39% геймеров было сложно играть онлайн-игры. А еще 18% в целом жаловались на проблемы на сайте.

В общем возмутительные комментарии на сайте оставили 8 тысяч пользователей. Самые серьезные проблемы с доступом к Steam были вечером 2 апреля и около 2 ночи 3 апреля.

В компании пока никак не комментируют проблему. Так в чем причина сбоя, а также когда сервис заработает нормально – пока неизвестно.



Где не работает Steam

Что такое Steam?Это игровая платформа, принадлежащая компании Valve. Сервис предлагает игрокам покупать и загружать игры. Также он обеспечивает внутриигровую голосовую связь и чат. Steam также обеспечивает регулярное обновление игр и облачные хранения игр. По состоянию на 2018 год у сервиса было 150 миллионов зарегистрированных пользователей.

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