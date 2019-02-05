"Стена упала": Google тайно изменила политику конфиденциальности

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Google тайно изменила политику конфиденциальности
Google тайно изменила политику конфиденциальности / The Nex Web

Компания Google изменила политику конфиденциальности своих сервисов незаметно для владельцев учетных записей. Отныне история просмотров браузера может быть сопоставима с личными данными владельца аккаунта Google.

Ресурс The Nex Web сообщает, что когда Google купила рекламную сеть DoubleClick в 2007 году, основатель компании Сергей Брин утверждал, что конфиденциальность будет для поискового гиганта "приоритетом номер один при внедрении рекламных продуктов".

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Как работал DoubleClick последние годы? В течение почти десятилетия база данных DoubleClick по просмотру веб-страниц хранилась отдельно от персональной информации пользователей, которую Google получала из Gmail и других учетных записей.

via GIPHY

Когда Google изменила политику конфиденциальности? Но как выяснилось, летом 2018 года корпорация изменила условия использования своих сервисов. Согласно обновленной политике конфиденциальности, история просмотров браузера может быть приравнена к личным данным владельца учетной записи Google. Составленный таким образом подробный "портрет" позволяет рекламным агентствам показывать таргетированную рекламу с учетом индивидуальных предпочтений отдельных пользователей.

Тот факт, что данные DoubleClick не были связаны с информацией, позволяющей установить личность, был действительно важным аргументом. Это была пограничная стена между слежкой и поддержанием видимости частной жизни. И она только что упала ,
– заявил директор факультета конфиденциальности и технологий Джорджтаунского Центра права Пол Ом.

Почему Google изменила политику конфиденциальности? Представитель Google Андреа Фавиль опубликовала заявление, описывающее изменение политики конфиденциальности Google как необходимость приспособиться к "революции смартфонов".

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"Мы обновили нашу рекламную систему и связанные с ней элементы управления, чтобы они соответствовали тому, как люди используют Google сегодня: на многих различных устройствах. Изменение является необязательным. Если пользователи не подписываются на эти изменения, их опыт использования сервисов Google останется неизменным", – сообщила Фавиль.

Как защитить свои данные? Чтобы отказаться от изменений, необходимо войти в свою учетную запись Google и отключить персонализацию рекламы и параметры отслеживания в меню "данные и персонализация".

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Теги: Техно Интернет Кибербезопасность Google
Источник: 24 Канал
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