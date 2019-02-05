"Стена упала": Google тайно изменила политику конфиденциальности

Компания Google изменила политику конфиденциальности своих сервисов незаметно для владельцев учетных записей. Отныне история просмотров браузера может быть сопоставима с личными данными владельца аккаунта Google.

Ресурс The Nex Web сообщает, что когда Google купила рекламную сеть DoubleClick в 2007 году, основатель компании Сергей Брин утверждал, что конфиденциальность будет для поискового гиганта "приоритетом номер один при внедрении рекламных продуктов".

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Как работал DoubleClick последние годы? В течение почти десятилетия база данных DoubleClick по просмотру веб-страниц хранилась отдельно от персональной информации пользователей, которую Google получала из Gmail и других учетных записей.

Когда Google изменила политику конфиденциальности? Но как выяснилось, летом 2018 года корпорация изменила условия использования своих сервисов. Согласно обновленной политике конфиденциальности, история просмотров браузера может быть приравнена к личным данным владельца учетной записи Google. Составленный таким образом подробный "портрет" позволяет рекламным агентствам показывать таргетированную рекламу с учетом индивидуальных предпочтений отдельных пользователей.

Тот факт, что данные DoubleClick не были связаны с информацией, позволяющей установить личность, был действительно важным аргументом. Это была пограничная стена между слежкой и поддержанием видимости частной жизни. И она только что упала ,

– заявил директор факультета конфиденциальности и технологий Джорджтаунского Центра права Пол Ом.

Почему Google изменила политику конфиденциальности? Представитель Google Андреа Фавиль опубликовала заявление, описывающее изменение политики конфиденциальности Google как необходимость приспособиться к "революции смартфонов".

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"Мы обновили нашу рекламную систему и связанные с ней элементы управления, чтобы они соответствовали тому, как люди используют Google сегодня: на многих различных устройствах. Изменение является необязательным. Если пользователи не подписываются на эти изменения, их опыт использования сервисов Google останется неизменным", – сообщила Фавиль.

Как защитить свои данные? Чтобы отказаться от изменений, необходимо войти в свою учетную запись Google и отключить персонализацию рекламы и параметры отслеживания в меню "данные и персонализация".

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