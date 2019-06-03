Такого мы еще не видели: Xiaomi и Oppo показали смартфоны с подэкранной камерой

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Смартфон с подэкранной камерой
Смартфон с подэкранной камерой / gagadget.com

Сразу два китайских производителя – Oppo и Xiaomi – показали свои прототипы смарфтонов с подэкранной фронтальной камерой. Такое решение сделает смартфон действительно безрамочным.

Так, популярный инсайдер Ишан Агарвал опубликовал видеоролик, где показал прототип смартфона Oppo, который получит оригинальную камеру.

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Еще один производитель – компания Xiaomi решила тоже не отставать и тоже продемонстрировала эту технологию на специальной версии флагмана Mi 9.

Как это работает. Эту селфи-камеру не видно на экране телефона. Она появляется только тогда, когда запустить приложение "камера".

Когда ждать. Обе показанные версии смартфонов являются лишь прототипами. В компаниях пока не сообщают, когда планируют выпустить смартфоны с уникальной камерой. При этом инсайдеры предполагают, что ждать их в этом году не стоит.

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Теги: Новости Техно Смартфоны Техно Oppo Xiaomi
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