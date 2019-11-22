Telegram перестал работать в Украине и ряде других стран

Около 15:00 у украинских пользователей возникли проблемы с работой мессенджера Telegram. В общем, сбой происходит во многих странах мира.

Где не работает Telegram

Как свидетельствует портал Downdetector, больше всего сообщений о сбоях поступает из Украины, России, Беларуси, Германии, Нидерландов. Также проблемы с мессенджером у пользователей в Великобритании, Швейцарии, Австрии и других странах.

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Что касается Украины, то сбой в работе мессенджера наблюдается в Киеве. Одессе, Сумах, Харькове, Днепропетровске, Запорожье и во Львове.

Где не работает Telegram

Что не доступно

В основном пользователи жалуются на то, что не могут подключиться к мессенджер или отправить сообщение. Также некоторые пользователи не могут пользоваться веб-версией Telegram

В Telegram пока не прокомментировали ситуацию.

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