Столкновение на орбите Земли: два спутника могут не разминуться – чем это грозит
В среду в 23:39 по Гринвичу (15:39 по Киеву) выведенные из эксплуатации телескоп IRAS и спутник GGSE-4 могут столкнуться в небе над Землей. Объекты пройдут на очень близком расстоянии друг от друга на орбите.
Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на сервис LeoLabs, который отслеживают космический мусор.
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Риск столкновения спутников
Два космических объекта, вероятно, будут проходить на расстоянии около 15-30 метров друг от друга при относительной скорости в 14,7 км/c. Согласно расчетам, вероятность того, что они столкнутся, составляет один к 100.
Доктор Элис Горман из Университета Флиндерса отмечает, что спутники пройдут на очень близком расстоянии.
Космические объекты делают маневры уклонения, чтобы избежать столкновения, когда предметы находятся в пределах 60 километров от них. Так что это (расстояние 15-30 м) действительно очень близко для столкновения,
– объяснила ученый.
Чем грозит столкновение спутников
По ее словам, если столкновение произойдет, то на орбите может образоваться большое количество мусора. GGSE-4 весом в 4,5 кг может просто разлететься на множество мелких частей, когда врежется в IRAS, который весит больше тонны.
В то же время ученые уверяют, что столкновение не несет угрозы для людей на Земле. Если обломки сойдут с орбиты, то они сгорят в плотной атмосфере нашей планеты.
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