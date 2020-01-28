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Столкновение на орбите Земли: два спутника могут не разминуться – чем это грозит

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На земной орбите могут столкнуться спутники / ESA

В среду в 23:39 по Гринвичу (15:39 по Киеву) выведенные из эксплуатации телескоп IRAS и спутник GGSE-4 могут столкнуться в небе над Землей. Объекты пройдут на очень близком расстоянии друг от друга на орбите.

Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на сервис LeoLabs, который отслеживают космический мусор.

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Риск столкновения спутников

Два космических объекта, вероятно, будут проходить на расстоянии около 15-30 метров друг от друга при относительной скорости в 14,7 км/c. Согласно расчетам, вероятность того, что они столкнутся, составляет один к 100.

Доктор Элис Горман из Университета Флиндерса отмечает, что спутники пройдут на очень близком расстоянии.

Космические объекты делают маневры уклонения, чтобы избежать столкновения, когда предметы находятся в пределах 60 километров от них. Так что это (расстояние 15-30 м) действительно очень близко для столкновения,
– объяснила ученый.

Чем грозит столкновение спутников

По ее словам, если столкновение произойдет, то на орбите может образоваться большое количество мусора. GGSE-4 весом в 4,5 кг может просто разлететься на множество мелких частей, когда врежется в IRAS, который весит больше тонны.

В то же время ученые уверяют, что столкновение не несет угрозы для людей на Земле. Если обломки сойдут с орбиты, то они сгорят в плотной атмосфере нашей планеты.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Космос
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