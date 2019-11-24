Tesla получила почти 150 тысяч заказов на новый Cybertruck после провальной презентации

Гендиректор Tesla Маск сообщил, что компания уже получила 146 тысяч заказов на новый электрический пикап Cybertruck, не самая успешная презентация которого состоялась в прошлый четверг.

О большом успехе компании Маск привычным для него путем сообщил на своей странице в твиттере.

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Основатель и глава компании Tesla сообщил, что на сегодняшний день компания получила 146 тысяч заказов Cybertruck. Он отметил, что 42 процента заказчиков выбирают модель с двумя электродвигателями, 41 процент с тремя и 17 процентов будущих владельцев футуристического электро пикапа выбрали модель с одним электродвигателем.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Маск также отметил, что компания Tesla не использовала рекламы или иную кампанию по продвижению или поддержке недавно представленного электрического пикапа.

К слову, в сети уже успели изрядно посмеяться над необычным дизайном Cybertruck от Илона Маска. Мы собрали для вас самые смешные мемы здесь.

Почему презентацию считают провальной

Дело в том, что во время демонстрации защитных возможностей бронированного стекла электрического пикапа от Tesla, именно это стекло подло треснуло. Оно не выдержало удара металлическим шаром от главного конструктора Cybertruck, хотя до этого устояло перед ударом кувалды от Илона Маска.



Бронированное стекло Cybertruck "провалило" презентацию Маска / AP

После инцидента Маск оправдался, что до этого конструкторы бросали в стекло гаечные ключи, даже буквально кухонную раковину, и оно не разбилось. Впрочем, по какой-то странной причине оно разбилось именно на презентации. Глава Tesla пообещал исправить ситуацию с защитным стеклом Cybertruck.

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Особенности и модификации Tesla Cybertruck

Пикап Tesla Cybertruck получил дизайн в стиле фильма "Бегущий по лезвию" и три модификации.

Базовая модель оборудована одним двигателем и задним приводом, запас хода – до 400 километров на одном заряде. Авто сможет разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды. Производство модель начнут в 2021 году и она поступит в продажу с ценником 39 900 долларов.

Пикап с двумя двигателями, полным приводом, запасом хода до 480 километров сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,5 секунды. Эта модификация также сойдет с конвейера в 2021 году и обойдется покупателям в 49 900 долларов.

Полноприводная версия с тремя двигателями, запасом около 800 километров будет набирать "сотню" на спидометре всего за 2,9 секунды. Эту версию электрокара можно будет приобрести в 2022 году по цене 69 900 долларов.

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