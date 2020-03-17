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The Longing: в Steam появилась игра, на прохождение которой понадобится год

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Сервис Steam пополняется различными тайтлами: одни можно пройти за несколько минут или один вечер, а вот на прохождение других могут потребоваться месяцы, а то и годы. На днях виртуальные полки магазина Valve пополнились игрой, до финальных титров которой можно добраться только через 400 дней.

Сюжет

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Оригинальное приключение The Longing повествует о герое, который ждет пробуждения короля, попутно исследуя пещеры, читая книги, собирая различные предметы и разыскивая пасхалки. Спит король крепко, а проснется только через 400 реальных дней. Что ждет игроков тогда – загадка.

То, что пользователи наверняка попытаются сжульничать, "подвернув" часы на компьютере, разработчики предусмотрели: за такой финт хитрым геймерам предстоит внутриигровое заключение в темнице.

Трейлер игры The Longing – смотрите видео

Так что, возможно, финал The Longing станет одной из главных инди-загадок 2020 года. Если только кто-то не придумает, как обмануть систему.

Цена

В любом случае игра уже доступна на платформах Windows, Linux и MacOS по цене 229 гривен.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Steam Игры Техно
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