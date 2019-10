Threads: новый мессенджер от Instagram – что о нем известно

Социальная сеть Instagram официально запустила новый мессенджер. Он получил название Threads, он предусматривает чат с близкими людьми (вроде функции "близкие друзья" в Stories).

Как передает 9to5mac, в Threads можно обмениваться сообщениями, делиться фотографиями, видео и тому подобное. Также в приложении можно обозначать чем занимается пользователь с помощью статусов.

Интересно: Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов

Интересные фишки. Сразу же после запуска приложения появляется камера, поэтому пользователь может быстро сфотографировать или записать видео и отправить кому-то из друзей.

Если нажать на иконку с домиком, то можно получить список чатов с близкими друзьями.

Еще одна интересная услуга – функция автоматических статусов. В зависимости от места нахождения пользователя приложение будет указывать рядом с именем чем занимается пользователь (например, если владелец смартфона дома, то это Chilling или At home, если в пути – On the move, а статус в аэропорту будет At the airport).

Threads: чат для самых близких

При этом разработчики уверяют, что точные координаты пользователей компания раскрывать не будет.

Приложение уже можно скачать на устройствах на базе ОС iOS и Android.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно