Тим Кук – преемник Стива Джобса: путь из провинции Америки до СЕО корпорации-монстра

Второй человек в компании Apple, неизменный СЕО Apple с 2011 года и упорный трудоголик. Сегодня, 1 ноября, Тим Кук отмечает свой день рождения.

Нынешний глава компании Apple, второе лицо после Стива Джобса, Тимоти Дональд Кук родился в 1960 году в американском городке штата Алабама, недалеко от залива. Семья Тима – среднестатистические американцы, где отец почтальон, а мама – домохозяйка. Но сын смог достичь немалого успеха.

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Застенчивый хиппи

После обучения в школе, Тим поступил на инженерный курс Обернского университета. А в 1982 году получил звание бакалавра в сфере индустриальной промышленности. Несмотря на свою природную застенчивость, юный Тим решается попробовать себя в творчестве – выступает в молодежной рок-группе, как бас-гитарист.



Тим Кук в молодости

После колледжа, Кук устроился на свое первое место работы в компании "ИБМ". Юный Том отдал этой компании 12 лет и достиг немалого успеха. За все это время Кук вырос до должности регионального директора по продажам.

Приглашение от Apple

В 34 года Тим Кук сменил место работы на более прибыльное. Приняв предложение фирмы "Intelligentelectronics", он стал исполнительным директором. Буквально через три года его переманила ТМ "Compaq" на престижную должность вице-президента.

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Но все же, через несколько месяцев работы Кук все-таки идет к Стиву Джобсу, который начал масштабный ребрендинг Apple.



Тим Кук и Стив Джобс

В своих выступлениях Тим Кук вспоминает, что в выборе жизненного пути он часто руководствовался интуицией. Выбирая место работы, Тим всегда старался прислушиваться к своему внутреннему голосу, который в итоге не подвел. Переход в компанию Apple оказался переломным в биографии Тима Кука.

Вместо Джобса

Тим Кук в компании Apple становится правой рукой Стива Джобса. Он занимается рутинной работой по обеспечению маркетингового продвижения продукции и становится доверенным лицом Стива.



Тим Кук стал гендиректором Apple в 2011 году

В 2004 году, когда Джобсу провели операцию по удалению раковой опухоли в поджелудочной железе, Тим принимает руководство компанией на себя. История повторилась и в 2009 году, когда Стив Джобс вновь попадает в больницу для пересадки печени.

Тим Кук во время презентации Apple – видео

После смерти Стива Джобса в 2011 году пост главы Apple занял Тим Кук.

Личная жизнь Тима Кука

Вокруг этой темы очень долго ходили слухи, и в конце концов Кук расставил все на свои места. В 2012 году Тим совершил каминг-аут, и поделился со всем миром тем, что он гей.

До сих пор я не говорил публично о своей ориентации. Теперь же я хочу внести ясность: я горжусь тем, что я гей, и считаю это одним из крупнейших подарков от Господа

– написал он.

По словам Тима, он сделал это для поддержки тех людей, которые всю жизнь мучаются и скрывают этот факт.