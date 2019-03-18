Total War: Three Kingdoms – системные требования, трейлер и дата выхода игры

Компания Sega и The Creative Assembly решили не тянуть до последнего и объявили официальные системные требования к стратегии Total War: Three Kingdoms. Стоит отметить, что разработчики опубликовали отдельную конфигурацию для интегрированных видеокарт.

Сюжет. Total War: Three Kingdoms анонсировали еще в начале 2018 года, хотя и без каких-либо подробностей. За все это время стратегия на просторах Поднебесной обросла деталями: страница в Steam красочно описывает красоту Китая и рассказывает, чем именно придется заниматься пользователям.

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Total War: Three Kingdoms перенесет геймеров в Древний Китай Эпохи Троецарствия. А здесь дел, как всегда, по горло: приняв на себя роль одного из одиннадцати легендарных военачальников, геймерам предстоит собрать армию, управлять подвластными территориями и вести войну с противниками. Каждое решение и действие, обещают создатели, будет иметь последствия, и многое зависит от характера и личности избранного героя.

Трейлер игры Total War: Three Kingdoms – смотрите видео

Минимальные системные требования для интегрированных видеокарт (разрешение 1280×720 при низких настройках графики, 25-35 к/с в режиме 1 на 1 и битвах, в которых принимают участие не более 21 юнита с каждой стороны):

• Операционная система: Windows 7 (64-бит);

• Процессор: Intel Core i7-8550U (1,8 ГГц);

• Оперативная память: 6 ГБ;

• Видеокарта: Intel UHD Graphics 620.

Минимальные системные требования для дискретных видеокарт (разрешение 1280×720 при низких настройках графики, 25-35 к/с в режиме 1 на 1 и битвах, в которых принимают участие не более 21 юнита с каждой стороны):

• Операционная система: Windows 7 (64-бит);

• Процессор: Intel Core 2 Duo (3,0 ГГц);

• Оперативная память: 4 ГБ;

• Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (1 ГБ) или AMD Radeon HD 7850 (1 ГБ).



Скриншот из игры Total War: Three Kingdoms

Рекомендуемые системные требования (разрешение 1920×1080 при высоких настройках графики, 45-55 к/с в режиме 1 на 1 и битвах, в которых принимают участие не более 21 юнита с каждой стороны):

• Операционная система: Windows 10 (64-бит);

• Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600X;

• Оперативная память: 8 ГБ;

• Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 Fury X (4 ГБ).

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Максимальные системные требования (разрешение 1920×1080 при настройках графики уровня "ультра", более 60 к с в режиме 1 на 1 и битвах, в которых принимают участие не более 21 юнита с каждой стороны):

• Операционная система: Windows 10 (64-бит);

• Процессор: Intel Core i7-8700K;

• Оперативная память: 8 ГБ;

• Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD GeForce RTX 2060.

Дата выхода. Total War: Three Kingdoms поступит в продажу 23 мая этого года. В этот день игра станет доступна пользователям Windows, а владельцы Mac смогут испытать ее позже.

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