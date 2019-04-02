Toyota создала робота, умеющего очень точно забрасывать мяч в корзину: видео

Компания Toyota Motor Corp создала робота Cue 3, который утрет нос профессиональным баскетболистам. Машина может рассчитать трехмерное изображение, где размещена корзина, а дальше настраивает двигатель, чтобы дать броску правильный угол и силу.

Как пишет Naked Science, профессиональный японский баскетболист Юдай Баба принял участие в демонстрации умений работа.

Он даже пошутил, если робот сможет разучить еще несколько трюков, то он готов взять его в свою команду. Правда добавил, что преимущество людей в этой сфере пока очень велико.

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Правда, этого не произойдет очень быстро. Как рассказал инженер Toyota Томохиро Номи, Cue 3 может действительно стать конкурентом баскетболистов только через 20 лет и только при надлежащем технологическом прогрессе.

Где пригодится? Как утверждают эксперты, машину можно использовать не только для спорта. Ее можно применять во время сбора урожая, для доставки посылок, для работы на фабриках и складах.

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