Трафик Pornhub существенно вырос из-за коронавируса: красноречивая инфографика

Популярный порнографический сервис Pornhub опубликовал статистику по посещаемости сайта. Интересно, что за время внедрения ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса, трафик порносайта существенно вырос.

В частности 11 марта мировой трафик Pornhub вырос на 5,7%, по сравнению с другими средами.

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Больше всего трафик вырос в Италии – на 13,8%. Как известно, именно в этой стране критическая ситуация с распространением коронавируса в Европе. Также значительно высший показатель просмотров зафиксировали в Бельгии – на 12,4%, в Нидерландах – на 10,9% и Чехии – на 9,4%.

Рост просмотра порно произошел и в Украине. Pornhub 11 марта посетили на 7,1% больше пользователей, чем обычно.

Коронавирус улучшил трафик Pornhub

Что искали

Как мы ранее сообщали, среди трендов Pornhub тоже тематические видео. Поисковый запрос "коронавирус" впервые появились 25 января. И популярность этих роликов продолжает расти. За месяц эксперты Pornhub зафиксировали более 6,8 миллионов поисковых запросов, содержащих либо "corona", либо "covid". 5 марта поисковые запросы достигли 1,5 миллиона запросов за день.

Чаще всего видео с коронавирусом искали в Словакии до 119% запросов. Также, большой интерес к таким порнороликам есть в Болгарии, Малайзии и Сербии – на + 80%

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