24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Трафик Pornhub существенно вырос из-за коронавируса: красноречивая инфографика

- Читати новину українською

Популярный порнографический сервис Pornhub опубликовал статистику по посещаемости сайта. Интересно, что за время внедрения ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса, трафик порносайта существенно вырос.

В частности 11 марта мировой трафик Pornhub вырос на 5,7%, по сравнению с другими средами.

К теме Pornhub открыл бесплатный доступ к порно из-за коронавируса

Больше всего трафик вырос в Италии – на 13,8%. Как известно, именно в этой стране критическая ситуация с распространением коронавируса в Европе. Также значительно высший показатель просмотров зафиксировали в Бельгии – на 12,4%, в Нидерландах – на 10,9% и Чехии – на 9,4%.

Рост просмотра порно произошел и в Украине. Pornhub 11 марта посетили на 7,1% больше пользователей, чем обычно.

Коронавирус улучшил трафик Pornhub

Что искали

Как мы ранее сообщали, среди трендов Pornhub тоже тематические видео. Поисковый запрос "коронавирус" впервые появились 25 января. И популярность этих роликов продолжает расти. За месяц эксперты Pornhub зафиксировали более 6,8 миллионов поисковых запросов, содержащих либо "corona", либо "covid". 5 марта поисковые запросы достигли 1,5 миллиона запросов за день.

Чаще всего видео с коронавирусом искали в Словакии до 119% запросов. Также, большой интерес к таким порнороликам есть в Болгарии, Малайзии и Сербии – на + 80%

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам: онлайн-трансляция
сегодня
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Техно Техно Интернет Секс Порно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 08:05 Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
Анастасія Можаровська
16 марта 15:32 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
16 марта 13:09 Карантин в Украине 2020: как работать дома и не потерять продуктивность
Ірина Полицька
15 марта 18:02 Коронавирус в Украине: готова ли IT-отрасль перейти на удаленную работу
Ірина Полицька
15 марта 13:03 Коронавирус в Украине: как повлияет на рынок техники и будут ли дорожать смартфоны
Ірина Полицька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук