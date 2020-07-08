Похоже, ослабления в отношениях между США и китайскими техногигантами ждать не стоит. Жесткий подход Вашингтона к китайским производителям и их продукции подтвердил вице-президент США Майк Пенс.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп четко дал понять, что его администрация будет защищать интересы США от "компрометации со стороны коммунистической партии Китая", передает Интерфакс-Украина.

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О каких компаниях идет речь

В прошлом году в черный список США попала китайская компания Huawei. Производителя заподозрили в шпионаже и наложили санкции. 7 июля появилась информация, что на территории США могут запретить китайские соцсети, в частности Tik Tok.

"В отношении тех структур, это Huawei, возможно, даже Tik Tok, которые представляют угрозу для частной жизни и безопасности страны, мы будем продолжать занимать жесткую позицию", – сказал Пенс.

Администрация Трампа обеспокоена обработкой данных пользователей Tik Tok. Там считают, что китайские законы требуют от всех отечественных компаний "сотрудничать с разведкой, которую контролирует Китайская коммунистическая партия".

Tik Tok и персональные данные

Напомним, ранее пользователи заявляли, что Tik Tok (который, к слову, является самым популярным приложением в мире) проводит постоянный мониторинг буфера обмена на смартфоне. Также было проведено исследование, которое показало: количество собранных персональных данных Tik Tok бьет все известные рекорды. Instagram Facebook, Twitter и Instagram не запрашивает такого количества информации.

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При этом в Tik Tok уверяют, что приложение не находится под влиянием каких-либо иностранных государств, в частности власти Китая. Ведь информационные центры компании размещены за пределами КНР, поэтому приложение не зависит от законодательства Китая".

Чего ждать пользователям

Фанатам китайской техники – ничего хорошего. Такая позиция США демонстрирует, что давление на китайские компании будет только распространяться. Пользователи Huawei уже остались без сервисов Google (санкции предусматривают предоставление специального разрешения для сотрудничества Huawei с американскими компаниями). Такая же участь вскоре может постигнуть и других производителей.