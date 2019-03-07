Трамп эпично оговорился во время разговора с Тимом Куком: видео

Президент США Дональд Трамп провел встречу с CEO компании Apple Тимом Куком. Во время этой встречи, которая проходила в Белом Доме, Трамп и Кук обсудили вопросы технологий и трудовых ресурсов.

Но без казусов не обошлось. Когда Дональд Трамп благодарил CEO Apple за сотрудничество, он назвал его Тимом Эппл.

Читайте также: Прихвостень, iPhone и Ким Чин Ын — забавные мемы на смартфон Samsung Galaxy S10+

"Вы вложили много средств в развитие нашей страны, и мы это очень ценим, Тим Эппл", – сказал Дональд.

Кстати, это не первая такая оговорка Трампа. Ранее он назвал генерального директора Lockheed Martin Мэрилин Локхид.

Такая оговорка американского президента уже породила немало остроумных мемов в соцсетях.

... here's the president of the united states calling tim cook, ceo of apple, "tim apple." pic.twitter.com/RTc45RFm5e — fake nick ramsey (@nick_ramsey) 6 березня 2019 р.

when he calls u tim apple pic.twitter.com/DmvWRCkfdy — Dominic Monn (@dqmonn) 6 березня 2019 р.

Steve Mac is rolling in his grave rn — Gonzy (@imgonzy) 6 березня 2019 р.

Tim Apple is an American icon just like the famous innovators Thomas Lightbulb and Henry Car — Scott (@wskinne3) 6 березня 2019 р.

when he calls u tim apple pic.twitter.com/DmvWRCkfdy — Dominic Monn (@dqmonn) 6 березня 2019 р.

Not to be confused with Bill Microsoft. — Curt Schick (@justcurt915) 6 березня 2019 р.

Or Elon Tesla — Tint Depot (@tintdepot) 6 березня 2019 р.

... here's the president of the united states calling tim cook, ceo of apple, "tim apple." pic.twitter.com/RTc45RFm5e — fake nick ramsey (@nick_ramsey) 6 березня 2019 р.

Donald Russia. — marty salo (@martysalo) 7 березня 2019 р.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно