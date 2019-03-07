Трамп эпично оговорился во время разговора с Тимом Куком: видео

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Дональд Трамп встретился с Тимом Куком
Дональд Трамп встретился с Тимом Куком / cbsnews.com

Президент США Дональд Трамп провел встречу с CEO компании Apple Тимом Куком. Во время этой встречи, которая проходила в Белом Доме, Трамп и Кук обсудили вопросы технологий и трудовых ресурсов.

Но без казусов не обошлось. Когда Дональд Трамп благодарил CEO Apple за сотрудничество, он назвал его Тимом Эппл.

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"Вы вложили много средств в развитие нашей страны, и мы это очень ценим, Тим Эппл", – сказал Дональд.

Кстати, это не первая такая оговорка Трампа. Ранее он назвал генерального директора Lockheed Martin Мэрилин Локхид.

Такая оговорка американского президента уже породила немало остроумных мемов в соцсетях.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Мемы Дональд Трамп Тим Кук Apple
Источник: 24 Канал
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