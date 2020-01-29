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В Facebook можно очистить историю активности вне сети: как это сделать

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Новая функция Off-Facebook Activity / unsplash.com

Социальная сеть Facebook позволила пользователям очищать историю своей активности вне сети. Для этого компания запустила специальную функцию Off-Facebook Activity.

По это написал CEO Facebook Марк Цукерберг в своем блоге.

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Что предполагает Off-Facebook Activity

Пользователи Facebook смогут отвязать от своего профиля данные, которые передавали Facebook посторонние сервисы. В частности, это данные от сайта, на котором пользователь авторизовался с помощью учетной записи Facebook.

"Другие бизнесы высылают нам информацию о вашей активности на своих сайтах, и мы используем ее, чтобы показывать вам релевантную рекламу. Сейчас вы сможете увидеть, какую именно информацию мы получаем, и очистить эту историю по желанию", – заявил Цукерберг.

Как очистить информацию

  • Для этого нужно зайти в "Настройки"
  • Выбрать пункт "Ваша информация в Facebook"
  • Далее выбираем "Off-Facebook Activity"
  • Нажимаем "Очистить историю".

Правда эти данные остаются на серверах компании, но пропадает связь между аккаунтом и этой информацией.

Off-Facebook Activity

Как работает Off-Facebook Activity

Когда станет доступной

Off-Facebook Activity уже начала распространяться среди пользователей. В компании обещают, что в течение двух следующих недель сервис будет доступным для всех 2 миллиардов пользователей.

Если эта услуга будет доступной, то пользователь получит специальное уведомление в ленте.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Интернет Техно Новости Техно Facebook
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