В Facebook можно очистить историю активности вне сети: как это сделать
Социальная сеть Facebook позволила пользователям очищать историю своей активности вне сети. Для этого компания запустила специальную функцию Off-Facebook Activity.
По это написал CEO Facebook Марк Цукерберг в своем блоге.
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Что предполагает Off-Facebook Activity
Пользователи Facebook смогут отвязать от своего профиля данные, которые передавали Facebook посторонние сервисы. В частности, это данные от сайта, на котором пользователь авторизовался с помощью учетной записи Facebook.
"Другие бизнесы высылают нам информацию о вашей активности на своих сайтах, и мы используем ее, чтобы показывать вам релевантную рекламу. Сейчас вы сможете увидеть, какую именно информацию мы получаем, и очистить эту историю по желанию", – заявил Цукерберг.
Как очистить информацию
- Для этого нужно зайти в "Настройки"
- Выбрать пункт "Ваша информация в Facebook"
- Далее выбираем "Off-Facebook Activity"
- Нажимаем "Очистить историю".
Правда эти данные остаются на серверах компании, но пропадает связь между аккаунтом и этой информацией.
Как работает Off-Facebook Activity
Когда станет доступной
Off-Facebook Activity уже начала распространяться среди пользователей. В компании обещают, что в течение двух следующих недель сервис будет доступным для всех 2 миллиардов пользователей.
Если эта услуга будет доступной, то пользователь получит специальное уведомление в ленте.
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