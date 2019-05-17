Ubisoft представит четыре новые игры: что о них известно

Компания Ubisoft опубликовала финансовый отчет за 2018 год и планы на текущий год. Кроме вероятных доходов, студия сделала анонс новых проектов, которые наверняка заинтересуют геймеров.

Как сообщает IGN, компания планирует выпустить целых четыре продукты до конца марта 2020 года.

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Какие игры может представить Ubisoft? При этом из четырех заявленных игр на данный момент анонсирована всего одна – Ghost Recon Breakpoint. Три других остаются неизвестными, и среди них точно не будет пиратского экшена Skull & Bones: игру в очередной раз перенесли. Новой даты выхода компания не озвучила, но это произойдет позднее следующего финансового года – другими словами, до начала апреля 2020 года.

Трейлер игры Ghost Recon Breakpoint – смотрите видео

Кроме того, Skull & Bones не появится на E3 2019. Игра, которая является своеобразной смесью идей из Assassin's Creed IV: Black Flag, For Honor и The Crew, потребовала больше времени на грамотную реализацию, чем могли предположить разработчики.

Другие успехи Ubisoft:

Far Cry 5 – самая продаваемая игра компании в этом поколении.

Assassin's Creed Odyssey выступила на рынке лучше, чем Origins.

База игроков Rainbow Six Siege увеличилась на 40%.

Tom clancy's The Division 2 не оправдывает ожидания компании, хотя продается лучше первой части.

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