Ученые обнаружили "мифическую" галактику

Ученые Массачусетского университета в Амхерсте обнаружили следы огромной галактики возрастом в 12,5 миллиарда лет. Такие древние скопления ученым удается наблюдать не так и часто. Для этого наблюдения использовали аппарат ALMA.

Как пишет naked-science, в новых исследованиях ученые заметили слабый сгусток, который светился.

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"Это было очень таинственно. Свет, казалось, не был связан ни с одной известной галактикой вообще. Когда я увидела, что эта галактика видна на любой другой длине волны, я очень обрадовалась, поскольку это означало, что она, вероятно, действительно расположена очень далеко и скрыта за облаками пороха", – рассказала одна из авторов исследования Кристина Уильямс.

Далее ученые выяснили, что сигнал от галактики шел до Земли 12,5 миллиарда лет. Так что возраст этого объекта может быть на миллиард лет меньше, чем возраст Вселенной.

Что означает открытие? Это поможет решить древний вопрос в астрономии. Это может означать, что некоторые из крупнейших галактик в молодой Вселенной, образовались и выросли очень быстро. Ученые также предполагают, что некоторые зрелые галактики появились «из ниоткуда», когда Вселенная была сравнительно молодой.

Ранее ученые предполагали, что незадолго после Большого взрыва в космосе начали образовываться большие галактики с активным зіркотворенням. Но доказательств не было, поэтому такие объекты считали не более чем научным мифом.

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