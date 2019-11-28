Ученые получили снимок кометы, которая движется к Земле: фото

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Ученые получили снимок кометы, которая движется к Земле / Фото из свободных источников

В конце августа астроном Геннадий Борисов открыл межзвездную комету, которая с огромной скоростью несется в сторону Земли. Через несколько месяцев после открытия ученым удалось получить четкий снимок космического объекта и даже сравнить его размеры с Землей.

Что известно про комету Борисова

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Спектрометр низкого разрешения обсерватории Кека на Гавайях сумел зафиксировать комету Борисова, которая пролетит на расстоянии 300 миллионов километров от Земли уже в декабре. Затем комета продолжит свой полет за пределы Солнечной системы, сообщает.


Комета Борисова и ее сравнение с Землей

По подсчетам астрономов, центр кометы имеет ширину около 1,6 километра, но ее хвост простирается на целых 160 000 километров. Для сравнения, диаметр Земли – 12 742 километров. Полученная фотография демонстрирует ядро объекта и шлейф из пыли и газа, что за ним тянется.

Природа кометы

Исследователи уверены, что комета "Борисов" образовалась за пределами нашей Солнечной системы. В результате столкновения с одной из планет, ее выбросило из "домашнего" космического пространства. Сейчас объект активно изучается учеными со всего мира для понимания особенностей и природы происхождения небесных тел, сформированных в дальних участках космоса.

Другие похожие объекты

Комета стала вторым в истории изучения космоса объектом, который был обнаружен учеными и прибыл из другой звездной системы. Первым был астероид Оумуамуа, открытый в 2017 году.


Астероид Оумуамуа

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Теги: Техно Космос Новости Техно
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