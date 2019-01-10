Ученые предположили, во что может превратиться Солнце

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Во что может превратиться Солнце
Во что может превратиться Солнце / weforum.org

Через 10 миллиардов лет Солнце может превратиться в кристаллическую сферу. Звезды средних размеров, подобные Солнцу, завершают свою эволюцию в виде серых, плотных и потухших белых карликов.

Об этом пишет Naked Science, ссылаясь на статью Пьер-Эммануэля Тремблэ и его коллеги из Уорикского университета, опубликованную в журнале Nature.

Ученые предполагают, что во время снижения температуры после остановки термоядерных реакций в плотном ядре белых карликов может идти кристаллизация атомов углерода и кислорода. Этот процесс сопровождается выделением энергии и он может подогревать старую звезду, замедляя старение.

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Когда температура в ядре такой звезды снижается до определенного уровня (около 10 миллионов градусов по Цельсию), жидкость начинает кристаллизоваться.

"Все белые карлики кристаллизуются на определенной стадии своей эволюции. Это означает, что миллиарды белых карликов в нашей Галактике уже завершили этот процесс и практически полностью превратились в кристаллические сферы. Именно Солнце станет кристаллическим белым карликом через 10 млрд лет", – сказал Тремблэ.

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Теги: Техно Солнце Космос
Источник: Техно
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