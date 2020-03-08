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Ученые создали контактные линзы, которые исправляют дальтонизм

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Разработка израильских ученых позволит исправить симптомы дейтераномалии – одной из самых распространенных форм дальтонизма. Технология, лежащая в их основе, пригодится и для решения других проблем со зрением.

Исследователи из Тель-Авивского университета, о работе которых рассказывает Eurek Alert, решили сделать коррекцию дейтераномалии удобнее, встроив соответствующие фильтры в контактные линзы.

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Что такое дейтераномалия?Это одна из наиболее распространенных форм нарушения цветового зрения. У людей с таким диагнозом – в основном это мужчины – ослабленная чувствительность к зеленым оттенкам. Специальные очки позволяют скорректировать проблему, однако они подходят не для всех людей.

Детали разработки

В основе линз лежит применение технологии метаповерхностей – тонких пленок с заданными оптическими свойствами. В конкретном случае использовались золотые метаповерхности эллипсовидной формы. Обычно подобные структуры лежат на плоской подложке, но членам команды удалось перенести их на выпуклую поверхность контактной линзы. Эксперименты подтвердили, что свойства пленки от этого не изменились.

Моделирование показало, что контактная линза с метаповерхностью в 10 раз улучшает восприятие зеленого цвета. Это означает почти полное восстановление нормального цветового зрения.

После проведения клинических испытаний линзы должны будут появиться в продаже. По словам авторов, технология позволит использовать одну линзу для лечения сразу нескольких проблем – от дальтонизма до нарушения рефракции.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Здоровье глаз
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