Ученые выяснили, что вызвало вспышку на Луне

Ученые впервые зафиксировали на видео эффект от падения на поверхность Луны. Явление произошло 21 января 2019 года во время лунного затмения. Теперь же ученые выдвинули вероятную версию, что могло упасть на поверхность спутника Земли.

Размеры метеорита. Как сообщает "Лига.Tech", астрономы из Университета Уельви и Института астрофизики Андалусии считают, что результатом вспышки на Луне стал метеорит весом около 45 килограмм и габаритами 30-60 сантиметров в диаметре.

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Скорость небесного тела. Метеорит столкнулся с Луной на скорости не менее 61 000 километров в час, считают ученые. С такой скоростью можно пересечь Украину с запада на восток чуть более чем за минуту.

Падение на Луну огромного метеорита – смотрите видео

Результаты столкновения. При этом на поверхности планеты образовался новый кратер примерно 10-15 метров в диаметре. А мощность удара составила около 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Этого хватило, чтобы на мгновение разогреть вещество в месте удара до 5400 градусов и частично его выпарить.

Заметим, вспышку заметили многие астрономы-любители, несмотря на ее краткосрочность – примерно 0,28 секунды.

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