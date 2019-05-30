Ученый сделал неутешительный прогноз относительно развития Tesla

В течение года компания Илона Маска Tesla будет продана. В этом убеждает профессор Нью-Йоркского университета Скотт Галлоуэй. Интересно, что его прогнозы сбываются В 2017 году он точно предсказал покупку сети Whole Foods компанией Amazon.

Как пишет издание Business Insider, профессор убежден, что инвесторы Tesla окончательно разочаровались, так что продажа компании состоится совсем скоро.

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"По моим прогнозам, в течение 12 месяцев акции Tesla упадут ниже 100 долларов, и компанию, вероятно, купят – потому что там есть реальная ценность", – говорит Галлоуэй.

При этом издание тоже обращает внимание, что в последнее время в компании Маска дела идут плохо: акции компании подешевели на 35%. Кроме того, аналитики с Уолл-стрит считают, что спрос на автомобили производителя снижается.

Что известно о Tesla?​

Американская автомобильная компания, занимающаяся производством электромобилей. Среди инвесторов компании – основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также один из основателей платежной системы PayPal Илон Маск.



Осенью прошлого года ряд твитов Маска вызвал беспокойство в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). После расследования организация обвинила основателя Tesla в мошенничестве и заставила покинуть пост председателя совета директоров Tesla. Сейчас Маск является исполнительным директором компании.

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