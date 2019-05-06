Перспективы создания совместного космодрома обсуждались во время III Мексиканской аэрокосмической и оборонной выставки FAMEX-2019, которую посетила делегация Государственного космического агентства Украины.

Использовать стартовую платформу планируют для запуска спутников с помощью украинских ракет-носителей малого класса.

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В агентстве отметили, что мексиканская сторона выразила заинтересованность в создании такого стартового комплекса и развития Украино-мексиканского сотрудничества в высокотехнологичных сферах. По предварительным договоренностям космодром планируют построить в Мексике.



Украинская делегация во оборонной выставке FAMEX-2019 // ДКА

Сейчас Украина не имеет своего космодрома. Обсуждается возможность его создания в Херсонской области. Также несколько месяцев назад Южный машиностроительный завод выступил с инициативой создания в Украине плавучего космодрома.

Что известно о выставке FAMEX 2019?Это третья мексиканская аэрокосмическая и оборонная выставка. Мероприятие посвящено как гражданской, так и военной авиации, авиационно-космической промышленности, обороне и безопасности. Выставка проводится при поддержке основных министерств Мексики с участием президента страны.



Выставка и авиашоу займут общую площадь 16,9 тысяч квадратных метров. На выставочных стендах представлены настоящие образцы авиации, а также организуются демонстрационные полеты.



В последние годы наблюдается ускоренный рост авиакосмической индустрии Мексики (более 14 процентов в год), благодаря привлекательной инвестиционной политике, ряд известных компаний авиационной промышленности разместили свои производства на территории Мексики.