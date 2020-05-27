Украинцы создали приложение, которое "оживляет" сказки

Украинско-американский стартап разработал специальное приложение, что может буквально оживить сказку. С его помощью герои начинают двигаться.

Как передает ukrainian.voanews, это приложение дополненной реальности. Его и специальную книгу разработали украинцы – менеджер из Винницы Александр Музыка и программист Олег Коваль, который живет в США.

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Оба мужчины работают в США, поэтому решили основать совместный стартап.

Как работает приложение

Программа использует технологию дополненной реальности и систему Unity. Технология активирует камеру на смартфоне и когда она видит какой-то рисунок, то распознает его как код и дорисовывает картинку на экране устройства. Это может быть как смартфон так и планшет.

Приложение можно скачать в фирменных магазинах приложений на Android и iOS.

Сказку "Колобок" оживили через приложение: видео

Первая сказка. которую выпустил стартап, это Колобок. Она имеет музыкальное сопровождение и профессиональную озвучку. Если на героях остановить курсор и нажать, он начнет говорить или петь. Правда, пока книга доступна только на английском и русском языках. И разработчики работают над расширением этого перечня, в который войдет и украинский.