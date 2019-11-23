Украинцы разработали оригинальный кухонный комбайн: холодильник, печка и чайник

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Кухонный комбайн Neoven / kickstarter.com

Украинский стартап Neoven представил оригинальный кухонный комбайн. Он может охладить и подогреть продукты, а также приготовить кофе, чай или смузи.

На платформе совместного финансирования kickstarter.com уже начат сбор средств на новинку.

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Чем интересен

Он имеет вид платформы, к которой можно подключить различные модули. Так, компания разработала модуль чайника, холодильника и блендера. Кроме того, устройство имеет несколько пищевых контейнеров, а для переноски вилок и ножей предусмотрен специальный отсек.

Также Neoven получил встроенную компактную печь, которой можно управлять с помощью смартфона.

Даже крышке устройства придумали использование – ее можно использовать как поднос. Также устройство имеет специальную сумку для транспортировки, поэтому пользователь может самостоятельно выбрать, что войдет в комплект.

Цена

На Kickstarter стоимость базового комплекта Neoven составляет 179 долларов (4 500 гривен). За полный комплект, включает конфорку, чайник, холодильник и миксер, нужно заплатить 279 долларов (почти 7 тысяч гривен).

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Теги: Новости Техно Гаджеты Техно Стартап
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