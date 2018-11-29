Украинцы запустили сервис, который улучшает резюме

Украинская команда Relocate.me в 2017 году запустила платформу для поиска IT-работы по всему миру. Сейчас компания проанализировала работу платформы и сделала вывод, что резюме многих кандидатов не идеальное и его можно подкорректировать.

Как пишет издание ain.ua, именно с этой целью компания запустила сервис CV Compiler.

Новая платформа работает на базе машинного обучения для анализа и улучшения резюме кандидатов. Для работы сервиса команда оцифровала часть совета из книги The Google Resume, а также проанализировала около миллиона технических резюме и тысячи вакансий топовых компаний мира.

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В ближайших планах – расширить сервис к большему количеству IT-специалистов: для product- и project- менеджеров, дизайнеров, а также добавить возможность анализа LinkedIn профиля, конвертацию своего выходного резюме в веб-шаблон для редактирования и загрузки.

Сейчас этот сервис предназначен только для программистов, но в будущем компания планирует расширить услуги для других профессий.

Базовая версия сервиса бесплатна. Пользователь может проверить свое резюме и получить 3 совета по его улучшению.

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