Украинец возглавил рейтинг лучших киберспортсменов мира

Украинец Александр Костылев с ником "s1mple" признан лучшим игроком 2018 года в игре CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive). Украинский киберспортсмен выступает за клуб Natus Vincere.

Об этом сообщает AIN.

Рейтинг заключил портал HLTV.org.

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"В 2018 году Костылев показал лучший рейтинг (1,33), делал наибольше убийств (3866), и наименьшее количество смертей в среднем за раунд (0,87), а также провел больше раундов с одним и более убийством (55,4% ). Кроме того, Саша занял первое место по количеству первых убийств (637), расположился на втором месте по количеству клатч (80), KAST (75,9%) и средней потерей за раунд (87,4)", – рассказали об игроке в клубе.

На втором месте в этом рейтинге занял Николай "device" Ридтц с Astralis, на третьем, четвертом и пятом: Николай "NiKo" Ковач, Денис "electronic" Шарипов (тоже игрок Natus Vincere) и Питер "dupreeh" Расмуссен с Astralis.



Лучший киберспортсмен мира

Что такое CS: GO?

Это компьютерная многопользовательская игра. Ее создали компании Valve и Hidden Path Entertainment. Сюжет игры посвящен противостоянию террористов и подразделений специального назначения.

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