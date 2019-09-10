Украинский частным компаниям могут позволить запускать ракеты в космос

Частным компаниям в Украине могут разрешить вести космическую деятельность, например, запускать ракеты в космос. По крайней мере об этом говорится в новом законопроекте, который уже внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина". Этот документ уже был на рассмотрении парламента, но его отклонили и отправили на доработку.

Интересно: Центр аэрокосмического образования молодежи в Днепропетровске: здесь вас ждет "Сатана"

Как рассказала координатор направления eHealth со стороны президента Украины Яника Мерило, после проведения консультаций и обсуждения проблем в этом законопроекте документ "был отозван и подан повторно в таком виде, который реально открывает небо".

Она также добавила, что в Украине много компаний, которые могли бы предложить решение для космической отрасли.

Почему украинские компании не имеют разрешения на комическую деятельность?

Сейчас в Украине деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, не могут выполнять частные компании. Согласно законодательству, это могут делать только государственные компании.

При этом Украина находится в так называемом "клубе семи" государств, обладающих полным циклом разработки, испытаний, запуска и эксплуатации космических средств. Это означает, что наша страна имеет ресурсы и потенциал для производства собственной аэрокосмической продукции.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно