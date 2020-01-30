Украинской Википедии – 16 лет: как все начиналось

30 января украинский сегмент Википедии отмечает 16 лет со дня создания первой статьи. Сайт 24 канала поставил десять важных вопросов представителям "Викимедиа Украина", чтобы разобраться, что сейчас представляет собой наша онлайн-энциклопедия. Вот как ответили ведущие украинские википедисты.

1. Кто был инициатором создания украинской Википедии?

Если коротко – не было одного инициатора создания, ведь украинская Википедия является одним из многих языковых разделов Википедии в целом.

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Учредители мировой Википедии Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер

Википедию (которая началась с английского языкового раздела) основали в начале 2001 года американцы Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер. Она зародилась как дополнительный проект к "нупедии" – онлайнового энциклопедического ресурса, корреспондентами которого могли стать только эксперты. Модель последней оказалась не особенно эффективной, а вот идея Википедии – свободной онлайн-энциклопедии, которую развивают все желающие волонтеры, – оказалась значительно более действенной.

В том же 2001 году основатели Википедии добавили возможность создавать отдельные языковые разделы, и постепенно стали появляться Википедии на других языках. Украиноязычное сообщество в онлайн-энциклопедии впоследствии также выделилось, и 30 января 2004 года, когда была создана первая статья в украинской Википедии, считается днем ​​рождения украиноязычного раздела онлайн-энциклопедии.

2. Какой была первая статья в украинской Википедии? Какая самая популярная за все время?



Атом – первая статья украинской Википедии

Первая созданная в украинском разделе Википедии статья была об атоме, которую написал пользователь из Японии родом из Киева. До "Атома" была и другая, более ранняя попытка создать статью под названием "География" от незарегистрированного пользователя. Но эта попытка оказалась неудачной.

Относительно самых популярных статей за все время существования украинского раздела, такие данные пока недоступны. Впрочем статистика с 2015 по 2019 год, согласно которой список самых посещаемых статей выглядит так:

1. Украина

2. Шевченко Тарас Григорович

3. Франко Иван Якович

4. Киев

5. Леся Украинка

6. Вторая мировая война

7. Первая мировая война

8. Львов

9. Киевская Русь

10. Список украинских женских имен

Первые две статьи неизменно возглавляли этот список более 10-ти лет. Только в прошлом году лидеры списка изменились...

3. Какие статьи больше всего читали в 2019 году?

В этом году перечень топ-3 самых популярных статей изменился впервые за 10 лет. Первые строчки заняли статьи о переходе церковных общин в Православную Церковь Украины (более 1 миллиона просмотров за год) и о президенте Украины Владимире Зеленском (более 857 тысяч просмотров). На третьей позиции статья об Украине, которая в прошлые годы была первой в списке.

В общем читатели и читательницы очень заинтересовались темой перехода приходов в ПЦУ – это первая статья в истории украиноязычного раздела Википедии, преодолевшая отметку в миллион посещений в год.

Еще одно интересное наблюдение: значительная часть списка – политики. Это является результатом прошлогодних президентских и парламентских выборов в Украине. В самых популярных статьях 2018 года из политических фигур были только экс-президент Петр Порошенко и королева Елизавета II, а в 2019 году добавились статьи о президентских и парламентских выборах, Владимире Зеленском и других политических фигурах Украины. Также благодаря выборам и смене власти в топ-10 попали две персоны, о которых Википедии в этом году статей даже не существовало: председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

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4. Сколько статей в украинской Википедии? Какое место она занимает среди других языковых разделов?

Сейчас украинская Википедия насчитывает больше 985 тысяч статей, отметку в миллион возможно будет достигнуто уже в ближайшие месяцы. Это 17-е место в мире среди 299 языковых разделов онлайн-энциклопедии. Сразу за украинской, на 18-м месте по количеству статей, находится Википедия на персидском языке, а на 16-й строчке – португальская.

Наибольшее количество статей содержит английский языковой раздел, который в январе пересек отметку в 6 миллионов.

5. Кто и как финансирует Википедию?

Википедия, как и другие проекты "Фонда Викимедиа", существуют за счет пожертвований читателей. С момента основания онлайн-энциклопедия была и остается некоммерческим ресурсом, не берет деньги за доступ к статьям и не размещает рекламу.

Ежегодно "Фонд Викимедиа" публикует отчет о собранных средствах, а также список доноров, которые вносят наиболее значимые суммы. За прошедший финансовый год Википедии пожертвовали деньги больше 7 миллионов человек и организаций со всего мира.

6. Чем занимается "Викимедиа Украина"? Каковы ее главные достижения?

"Викимедиа Украина" – это региональное отделение "Фонда Викимедиа", что способствует развитию Википедии в Украине.

Мы существуем уже более 10 лет. Главные достижения за это время – проведение и поддержка сотен тренингов по редактированию Википедии по всей Украине; ежегодная координация международных фотоконкурсов "Вики любит Землю" и украинской части "Вики любит памятники"; сотрудничество с десятками образовательных учреждений и учреждений культуры для интеграции Википедии в их работу и многие другие проекты.



Заброшенная церковь в Ставишени (Польша). Это фото стало победителем международного этапа "Вики любит памятники" -2019.

Кроме этого, мы занимаемся развитием свободных лицензий в Украине, а также поддержкой и популяризацией других проектов "Викимедиа", среди которых Викитека, Викисклад, Викисловарь, Викиновости и другие.

Мы реализуем проекты, призванные развивать украинскую Википедию, но у нас такое же влияние на ее содержание, как и у любых других пользователей.

Детали: Google Translate будут использовать для перевода статей "Википедии"

7. Кто наполняет Википедию и проверяет статьи?

Энциклопедию наполняют волонтеры. В общем Википедия – это продукт коллективной волонтерской деятельности, к развитию которой может присоединиться каждый. Здесь нет официально нанятых людей, которые будут писать в ней за деньги. Люди и компании, которые предлагают платно написать или защитить статью от изъятия из онлайн-энциклопедии никогда не действуют от имени Википедии, поэтому не советуем обращаться к ним.

Проверкой статей занимаются администраторы, а также патрульные – волонтеры, которые хорошо знают правила Википедии и придерживаются их. Именно они следят за тем, чтобы контент онлайн-энциклопедии отвечал ее главным принципам: нейтральности, освещению различных точек зрения, отсутствию плагиата и тому подобное. Сейчас в украинской Википедии 46 администраторов и более 450 патрульных. Решение о том, чтобы предоставить пользователю такой статус, принимается путем обсуждения в сообществе активных авторов.



Коллективное фото ведущих украинских википедистов

8. Как Википедия борется с фейками и заказными статьями?

Статьи проверяют и редактируют администраторы и патрульные – они оценивают источники, которые использовались для написания статьи и делают выводы о правдивости информации. Проблема заключается в том, что много новых статей создается каждый день, и проверить их все за короткий срок пока невозможно. Поэтому нередки случаи, когда недостоверная информация опубликована и доступна определенный промежуток времени, вплоть пока статья не попадется кому-то из редакторов.

В то же время, чем популярнее тема статьи, тем больше волонтеров-корреспондентов наблюдают за ней и тем быстрее некорректную информацию уберут. Также наиболее популярные статьи защищены от редактирования для незарегистрированных авторов, и добавить некорректную информацию к ним еще сложнее. Большинство фейков и преднамеренных ошибок изымаются из них практически сразу.

Мы советуем читателям всегда, даже если информация выглядит достоверной, проверять источники, на которые ссылаются авторы. Это не только даст лучшее представление о том, можно ли доверять написанному, но и потренирует способность отличать качественные источники от таких, на которые полагаться не следует.



Википедия открыта для всех

9. Можно ли написать статью в Википедии о себе или своем родственнике или друге?

Можно, но не стоит – вам будет сложно придерживаться принципа нейтральности, который является краеугольным для энциклопедии. Также следует учесть, будет ли отвечать статья о вас или вашем друге критериям значимости Википедии, то есть стал/стала ли персона известной степени, чтобы писать о ней в энциклопедии. Если упоминаний об этом человеке в надежных источниках (книгах, журналах, газетах или качественных онлайн-СМИ) недостаточно, то статью, вероятнее всего, изымут.

Кроме этого, важно осознавать, что вы не в состоянии защитить статью от изменений других пользователей, которые могут добавить к ней критическую информацию. И тогда, в случае если эти данные подкреплены надежными источниками, вы уже не сможете удалить их из статьи.

Впрочем прямого запрета писать о себе или своих друзьях нет. Главное – соблюдать энциклопедический стиля, принцип нейтральности и предоставлять ссылки на качественные источники.



Проекты "Викимедиа Украина"

10. Что делать, если увидел ошибку в Википедии?

Вы можете сообщить об ошибке в Кнайпе (форуме Википедии) или в открытой Фейсбук-группе. Но самое лучшее и быстрое решение – исправить ее самостоятельно. Просто нажмите кнопку "Редактировать" в верхнем меню сайта, для этого даже не нужно регистрироваться. Не бойтесь сделать что-то неправильно – история изменений сохраняется на сайте и доступна каждому пользователю. Если что-то пошло не так, статью просто вернут к ее первоначальному виду.

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