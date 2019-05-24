Уменьшится ли количество рекламы в смартфонах Xiaomi

В начале весны компания Xiaomi пообещала решить проблему с большим количеством рекламы в своей фирменной прошивке MIUI. Теперь же руководство компании рассказало, каким образом они планируют реализовать эти планы.

Как сообщает Gizmochina, генеральный менеджер интернет-сервисов Xiaomi рассказал, что компания планирует сократить количество рекламных объявлений в MIUI.

Читайте также: Топовый смартфон Redmi K20 засветился на "живых" фото

Как Xiaomi реализует свои планы? Для этого они намерены использовать специальные алгоритмы, чтобы реклама отвечала интересам каждого конкретного пользователя. Таким образом в корпорации намерены сократить и оптимизировать рекламные объявления, которые показываются.

Сможет ли компания полностью отказаться от рекламы? В Xiaomi пока не собираются полностью отказываться от рекламы в своих устройствах. За 2018 год компания заработала на ее показе около 0,71 миллиарда долларов. Для сравнения, за первый квартал 2019 года общая прибыль корпорации составила 6,33 миллиарда долларов.



Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно