Уменьшится ли количество рекламы в смартфонах Xiaomi

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Что Xiaomi делать с рекламой в своих смартфонах
Что Xiaomi делать с рекламой в своих смартфонах / Фото из открытых источников

В начале весны компания Xiaomi пообещала решить проблему с большим количеством рекламы в своей фирменной прошивке MIUI. Теперь же руководство компании рассказало, каким образом они планируют реализовать эти планы.

Как сообщает Gizmochina, генеральный менеджер интернет-сервисов Xiaomi рассказал, что компания планирует сократить количество рекламных объявлений в MIUI.

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Как Xiaomi реализует свои планы? Для этого они намерены использовать специальные алгоритмы, чтобы реклама отвечала интересам каждого конкретного пользователя. Таким образом в корпорации намерены сократить и оптимизировать рекламные объявления, которые показываются.

Сможет ли компания полностью отказаться от рекламы? В Xiaomi пока не собираются полностью отказываться от рекламы в своих устройствах. За 2018 год компания заработала на ее показе около 0,71 миллиарда долларов. Для сравнения, за первый квартал 2019 года общая прибыль корпорации составила 6,33 миллиарда долларов.


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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Интернет
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