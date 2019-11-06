Уникальный смартфон с двумя экранами LG G8XThinQ Dual Screen вышел на глобальный рынок

Компания LG заявила о начале глобальной продажи своего уникального смартфона LG G8XThinQ, который получил дополнительный фирменный экран Dual Screen.

Об этом Техно 24 рассказали в пресс-службе LG в Украине.

Чем интересен? LG G8XThinQ получил дисплей OLED FullVision с диагональю 6,4 дюйма. Он имеет встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и каплеобразный вырез для фронтальной камеры. Кстати, ее разрешение составляет 32 Мп.

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Основная камера сдвоенная: 12-мегапиксельный основной датчик и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Сердцем устройства является чипсет Qualcomm Snapdragon 855 SoC в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мА/ч с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0., чего должно хватить на сутки активного пользования.



Дополнительный экран имеет много полезных функций

Для чего второй экран? Инженеры убеждают, что девайсом с двумя экранами собственнику будет значительно комфортнее выполнять несколько функций на смартфоне одновременно. Например, смотреть видео и параллельно выполнять шопинг в интернете, или переписываться с другом.

Также такая конструкция должна заинтересовать геймеров, так как они могут использовать один из экранов как консоль.

Благодаря шарнирному механизму 360 градусов Freestop Hinge, дополнительный экран LG Dual Screen можно зафиксировать под любым углом. Это дает возможность использовать смартфон как нетбук под углом 140 градусов, как плоский экран при 180 градусов, поставить его почти вертикально или в виде шатра под углом 270 градусов или открыть его на 360 градусов, чтобы ответить на звонок.



LG G8XThinQ Dual Screen поки недоступен в Украине

Где можно купить? Сейчас смартфон поступил в продажу на рынки Бразилии, Японии, Германии, Мексики, Испании и Турции. Насчет Украины – пока информации нет.

В Южной Корее новинку можно приобрести за 1 119 000 вон, что в пересчете на украинскую валюту примерно равно 27 000 гривен.

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