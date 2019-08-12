Универсальная операционная система Harmony OS от Honor: фото и основные функции

Вскоре после анонса Harmony OS бренд Honor представил телевизоры Honor Vision, которые работают под управлением новой операционной системы. В сети уже появились первые снимки, которые демонстрируют интерфейс универсальной операционки.

Интерфейс Harmony OS. Как сообщает ItHome, основной интерфейс новинки выполнен в стилистике популярных Smart TV-решений: часто используемые функции размещаются на главном экране меню.

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Основные функции Harmony OS. Навигация осуществляется с помощью свайпов по сенсорной панели пульта дистанционного управления или голосовых команд.

Кроме стандартных для большинства ТВ пунктов меню, прошивка новинки поддерживает ряд виджетов, включая отображение погоды, просмотр галереи изображений и отображение файлов с внешних устройств с помощью технологии Huawei Share. Также поддерживается дублирование экрана гаджета на дисплей телевизора и функция использования смартфона как пульт.

В режиме ожидания новинка выполняет функции разумной колонки на базе голосового помощника YOYO Hilink Eco.

Для просмотра видеоконтента из разных источников не нужно использовать несколько приложений от правообладателей. Все видеоматериалы можно просматривать через универсальный плеер.

Honor Vision можно использовать для видеозвонков или в качестве видеодомофона, ведь устройство легко интегрируется в систему умного дома.

В перспективе ожидается создание экосистемы, которая объединяет бортовой компьютер автомобиля, бытовую технику и смартфоны "семейной локальной сети".

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