Универсальная операционная система Harmony OS от Honor: фото и основные функции

30 Читати новину українською
Harmony OS от Honor: фото и основные функции
Harmony OS от Honor: фото и основные функции / Фото из свободных источников

Вскоре после анонса Harmony OS бренд Honor представил телевизоры Honor Vision, которые работают под управлением новой операционной системы. В сети уже появились первые снимки, которые демонстрируют интерфейс универсальной операционки.

Интерфейс Harmony OS. Как сообщает ItHome, основной интерфейс новинки выполнен в стилистике популярных Smart TV-решений: часто используемые функции размещаются на главном экране меню.

Читайте также: Huawei анонсировала собственную альтернативу Android: детали

Основные функции Harmony OS. Навигация осуществляется с помощью свайпов по сенсорной панели пульта дистанционного управления или голосовых команд.

Кроме стандартных для большинства ТВ пунктов меню, прошивка новинки поддерживает ряд виджетов, включая отображение погоды, просмотр галереи изображений и отображение файлов с внешних устройств с помощью технологии Huawei Share. Также поддерживается дублирование экрана гаджета на дисплей телевизора и функция использования смартфона как пульт.

 

В режиме ожидания новинка выполняет функции разумной колонки на базе голосового помощника YOYO Hilink Eco.

Для просмотра видеоконтента из разных источников не нужно использовать несколько приложений от правообладателей. Все видеоматериалы можно просматривать через универсальный плеер.

Honor Vision можно использовать для видеозвонков или в качестве видеодомофона, ведь устройство легко интегрируется в систему умного дома.

В перспективе ожидается создание экосистемы, которая объединяет бортовой компьютер автомобиля, бытовую технику и смартфоны "семейной локальной сети".

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Успенский пост или Спасовка: дата и традиции соблюдения
12 августа
1518
Теги: Новости Техно Техно Бытовая техника Huawei Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Планета Нибиру: на когда откладывается конец света
12 августа 15:30 Планета Нибиру: на когда откладывается конец света
12555
Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
11 августа 22:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
Ірина Полицька 201
Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем
11 августа 11:05 Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем
Анастасія Можаровська 1975
История игры Counter-Strike: от пользовательского мода к самой популярной "стрелялки" в мире
9 августа 10:23 История игры Counter-Strike: от пользовательского мода к самой популярной "стрелялки" в мире
Анастасія Можаровська 703
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
9 августа 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
26764
Новости
Больше новостей
Залиште відгук