Компания Apple получила необычный патент, который предусматривает сканирование вен в руках. Это позволяет контролировать жесты владельца девайса. Как говорит источник, такую технологию можно использовать в умных часах Apple Watch или смарт-очках.

Правда, в этой патентной заявке Apple указывает на ограничения существующих методов контроля, передает cultofmac.com.

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Детали

В патенте сказано, что хоть управление голосом и прикосновением является эффективным методом для управления девайсами, но иногда могут быть ситуации, что пользователь не сможет применить ни один из методов. Именно здесь пригодится новая технология.



Новый патент Apple / cultofmac.com

Как работает технология

Это система для фотографирования рук пользователя, она может определить местонахождение вен. Как пояснил инженер Apple Майкл Бреннан, устройство сможет определять движения руки пользователя (например, движения пальцев), и один или несколько жестов или положение пальцев.

Это позволило бы пользователю контролировать, например, умные часы, не касаясь гаджета.

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Эта технология также была бы полезна в гипотетических умных очках. У этого устройства не будет сенсорного экрана, поэтому его можно контролировать при помощи жестов рук.

Также управление жестами может быть полезно при работе с Mac или iPad. Пользователь может начать или остановить воспроизведение музыки, например, быстрым движением руки перед фронтальной камерой.