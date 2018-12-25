Уран столкнулся с большой планетой

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Уран столкнулся с большой планетой
Уран столкнулся с большой планетой / mir24.tv

Ученые из Даремского университета утверждают, что в прошлом Уран мог столкнуться с другой крупной планетой (вдвое больше Земли). Этот факт может объяснить то, почему ось планеты наклонена.

Об этом сообщает Phys.org.

Ученые провели компьютерное моделирование, что доказало столкновение с большой планетой и, соответственно, изменение оси вращения могло произойти за несколько часов.

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Ученые также предполагают , это большое небесное тело до сих пор может находиться в Солнечной системе, но слишком далеко для того, чтобы астрономы могли его заметить.

Уран зіштовхнувся з великою планетою
Уран столкнулся с большой планетой: модель столкновения

Этим объектом может быть загадочная планета Х. Столкновение произошло три-четыре миллиарда лет назад. Именно тогда могли быть сформированы крупные спутники планеты.

После столкновения наклон оси Урана подействовал на наклон орбиты вращения спутников и ориентацию их собственных осей.

Что такое Уран? Это уникальная планета Солнечной системы, ось его вращения почти горизонтальная, наклоненная более, чем на 90 градусов. Аналогично вращаются и пять спутников планеты. Уран тоже имеет кольца, как Сатурн, но они более тонкие и разреженные.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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