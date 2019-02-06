Услуга Apple Pay стала доступна для пользователей еще одного украинского банка

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Услуга Apple Pay доступна для клиентов UkrSibbank
Услуга Apple Pay доступна для клиентов UkrSibbank / Фото из открытых источников

Клиенты украинского банка UkrSibbank отныне могут оплачивать свои покупки с помощью iPhone. Этот банк тоже поддерживает платежный сервис Apple Pay.

Как сообщили в пресс-службе банка, с 5 февраля владельцы карт Mastercard могут пользоваться бесконтактной оплатой через Apple Pay.

Чтобы выполнить оплату с помощью мобильного или смарт-часов, нужно привязать банковскую карту через официальное мобильное приложение Apple Pay.

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Таким образом, в Украине услуга Apple Pay доступна для пользователей 6 банков:

  1. ПриватБанк
  2. Ощадбанк
  3. Монобанк
  4. Банк Восток
  5. ПУМБ
  6. UkrSibbank

Что такое Apple Pay?Это сервис для бесконтактной оплаты за покупки, которые можно выполнить с помощью девайсов от Apple. Для подтверждения покупки нужно поднести устройство к терминалу с поддержкой бесконтактной оплаты, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).

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Теги: Техно Интернет Apple Банки
Источник: 24 Канал
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