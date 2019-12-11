В Apple назвали самый умный способ, чтобы купить новый iPhone
Компания Apple запустила новое праздничное предложение для покупателей смартфонов iPhone. В частности, корпорация предложила пользователям "умную идею", чтобы купить новый смартфон.
Как свидетельствует официальный сайт компании, Apple запустила новую рекламную кампанию под названием "Самый умный способ купить ваш следующий iPhone".
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Акция рассчитана на пользователей, которые имеют фирменную кредитную карточку Apple Card.
Как воспользоваться этой услугой
Владельцы кредитных карт Apple Card могут купить iPhone в рассрочку. Пользователи смогут выплачивать стоимость новинки частями в течение 24 месяцев. Ежемесячный платеж за смартфон включают в минимальный платеж по кредитной карте.
К примеру, на официальном сайте iPhone 8 можно купить за 500 долларов. При этом новое предложение предусматривает, что за этот смартфон можно платить 18,70 доллара в месяц. Ежемесячный взнос за iPhone 11 составляет 41,62 доллара.
Кроме того, владельцам кредитных карт Apple Card компания увеличила кэшбек на свою технику с 3 до 6% до конца 2019 года.
Что известно о Apple Card?Это фирменная кредитная карта Apple, которой можно пользоваться с помощью сервиса Apple Pay. Пока карта действует только на территории США. В компании уверяют, что карта является чрезвычайно надежной. На iPhone для Apple Card создают уникальный номер карты, который хранится в специальном чипе безопасности, которую использует Apple Pay.
Каждая покупка безопасна, так как она авторизованная с помощью Face ID или Touch ID и одноразового уникального динамического кода безопасности.
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