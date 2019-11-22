В Apple признали, что ОС iOS 13 имела очень много багов, уже придумали как это исправить

В сентябре Apple начала обновлять свои смартфоны до новой версии операционной системы iOS 13. Но этот процесс проходил не без проблем. Похоже, iOS 13 стала рекордсменом по количеству багов.

19 ноября пользователям предложили очередное исправление в операционке, что получило название iOS 13.2.3.

Как пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, в компании тоже понимают, что багов будет слишком много. Следовательно, производитель решил применить новый подход к выпуску тестовых сборок. Об этом заявил глава софтверного направления Крейг Федериги во время специального совещания.

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Ранее новые функции встраивали в ежедневные сборки iOS до того, как те были полностью протестированы. Но из-за большого количества обновлений тестировщики не могли понять, что именно пошло не так.

"Ежедневные сборки – это как блюдо, которое готовят многие пользователи. Тестовое ПО настолько перенасыщено изменениями на различных стадиях разработки, что устройствами, на которых оно установлено, становится очень сложно пользоваться", – говорит источник издания.

Именно это привело к некоторым проблемам в iOS 13.

Что изменится

Поэтому разработчики решили отключать непроверенные и нестабильные функции в ежедневных тестовых сборках. При этом в настройках появится отдельная категория Flags для смельчаков, которые рискнут протестировать такие функции.

Такой новый подход обещают применить уже в разработке iOS 14. Следовательно, следующее обновление оперативной системы для пользователей iPhone будет проходить не так болезненно.

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