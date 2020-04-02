В Австрии разработали приложение, которое извещает о контакте с больным коронавирусом

Австрийский Красный Крест начал тестировать новое приложение, которое поможет замедлить распространение коронавируса – Stopp Corona. Mein Kontakt-Tagebuch (Стоп Корона. Мой дневник контактов). Это приложение призвано оказывать быструю информацию о пользователях, которые имеют подозрение или положительный тест на коронавирус. Все данные можно вносить абсолютно анонимно.

Основная функция приложения

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По словам одного из представителей Красного Креста в Австрии Джерри Фойтика, приложение предупреждает о выявленных случаях или подозрения на коронавирус у людей, с которыми вы контактировали в течение последних 48 часов.

Прежде всего, программа предназначена для облегчения работы медработников, которые отслеживают всех контактных лиц больного, у которого подтвердили COVID-19, и предупреждают о них.

Цифровое рукопожатие

Также, с помощью приложении Stopp Corona вы можете подключить свой смартфон с помощью Bluetooth к смартфону человека, с которым вы чаще всего контактируете. Таким образом вы осуществляете "цифровое рукопожатие", которое позволяет обмениваться ID смартфонов. Это сделали для того, чтобы, в случае положительного теста на COVID-19 у этого человека, вы получили соответствующее уведомление и изолировали себя от других. Обмен данными и сообщениями абсолютно анонимные.

Работа приложения имитирует работу, которую сейчас выполняют медицинские работники. Если количество случаев заражения будет увеличиваться, то в отдельных случаях они просто не смогут выполнять эту работу,

– подчеркнул федеральный комендант спасателей Красного Креста Джерри Фойтик.

"Инкубационный период COVID-19 в среднем составляет 5,2 дня, но только в последние двое суток носитель вируса может передать его другому человеку. Если вовремя сообщить другим и изолировать их, цепочку контаков можно разорвать", - добавил Фойтик.



Приложение Stopp Corona доступно только для австрийцев

Проверка симптомов

Еще одна важная функция программы – это "проверка симптмов". С ее помощью пользователей спрашивают об их состоянии. Если окажется, что у кого-то симптомы совпадают с симптомами COVID-19, то их инструктируют о дальнейших действиях.

Успех программы

Успех программы зависит от того, сколько людей загрузят ее и будут активно пользоваться.

Конечно, 100% решения проблемы не существует, однако, если приложение использует большое количество людей, мы сможем держать распространение коронавируса в рамках,

– отметил Фойтик.

Сейчас над приложением работают около 20 сотрудников. По словам Фойтика, он финансируется страховой компанией Uniqa.

Приложение Stopp Corona уже доступно для загрузки в Google Play и App Store, однако только для жителей Австрии.

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