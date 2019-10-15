В центре Млечного Пути произошел масштабный взрыв: видео

Ученые обнаружили доказательства мощного взрыва в центре Млечного Пути, который по меркам Вселенной произошел совсем недавно – около 3,5 миллиона лет назад. Специалисты считают, что взрыв был настолько мощным, что волна от него распространилась на сотни тысяч мировых лет.

Что известно о взрыве в центре галактики? Ученые из ASTRO 3D установили, что после взрыва в центре Млечного Пути конусообразные ударные волны и выбросы радиации распространились с полюсов нашей галактики на расстояние в 200 тысяч световых лет.

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Это событие назвали вспышкой Сейферт. По словам астрономов, такие последствия могли вызвать только ядерные процессы, запущенные активностью сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, масса которой превышает массу Солнца в 4,2 миллиона раз.

Исследователи выяснили, что вспышки после взрыва продолжались в течение 300 тысяч лет – крайне короткий срок по меркам галактики. К тому же, по их вычислениям, во время этих событий уже существовали дальние предки человека австралопитеки.

Взрыв в центре Млечного Пути – смотрите видео

Выводы. Астрономы отмечают, что до этой находки Млечный Путь считался относительно спокойной галактикой. По их словам, это открытие дает повод для полного переосмысления эволюции и природы нашей галактики.

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