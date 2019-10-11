В Epic Games Store бесплатно раздают игру Surviving Mars

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В Epic Games Store бесплатно раздают игру Surviving Mars
В Epic Games Store бесплатно раздают игру Surviving Mars / Фото из открытых источников

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала бесплатная раздача экономической стратегии Surviving Mars. Заметим, игру разработала болгарская студия Haemimont Games и выдала Paradox Interactive в начале 2018 года для PC, а также консолей Xbox One и Playstation 4.

Сюжет. В Surviving Mars игрокам предстоит возглавить процесс создания и развития земной колонии на Марсе. Пользователям придется решать широкий спектр задач и бороться с вызовами, включая контроль запасов пищи и воды, технического состояния комплекса, здоровья колонистов и так далее.

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Отзывы. Рейтинг проекта на Metacritic у журналистов – 76/100. С этим мнением согласны пользователи Steam: на основе почти 6 тысяч обзоров игра получила оценку 76%.

Продолжительность распродажи. Акция в Epic Games Store продлится до 17 октября. Скачать игру можно по этой ссылке.

Трейлер игры Surviving Mars – смотрите видео

Продолжение симулятора. К слову, на этой неделе анонсировали продолжение игры Surviving Mars под названием Surviving the Aftermath. Тайтл выйдет в конце 2020 года и будет использовать похожий с первой частью геймплей. Разработчики пообещали раскрыть подробности о Surviving the Aftermath на следующей неделе в рамках события PDXCON.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Марс Игры
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