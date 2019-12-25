В Google Chrome обнаружили серьезную уязвимость: в чем опасность

Компания Google выпустила новую стабильную версию Chrome. Обновленная версия Chrome 79 предлагает много новых функций, в частности, пользователям стали доступны замораживания вкладок и защита от фишинга (вид мошенничества). Однако, это обновление привело к утечке паролей пользователей.

Как передает gizchina.com, сейчас специалисты корпорации обсуждают правильную стратегию решения проблемы.

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Правда, в Google до сих пор не прокомментировали, будут ли восстановлены потерянные данные пострадавших пользователей или нет.

Однако, новый патч (небольшое обновление) уже устранил проблему, поэтому браузер уже можно обновлять.

Кстати, раньше в Google опасались, что с проблемой утечки паролей столкнутся около половины пользователей браузера. Пока известно лишь о 15% пользователей, в основном – это жители Индии.

Как исправить проблему

О проблеме начал сообщать сам браузер. Пострадавшие пользователи получают выпадающее окно с просьбой немедленно сменить пароли.

"Измените свой пароль. Нарушение данных на сайте или в приложении раскрыло ваш пароль. Chrome рекомендует изменить пароль для сайта. Стоит отметить, что компания возобновила развертывание Chrome 79 с исправлением ошибки", – предупреждает Google.

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