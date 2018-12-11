В Google произошла утечка данных: пострадали 50 миллионов пользователей

В корпорации Google заявили, что обнаружили программную недоработку, из-за которой сторонние разработчики получили доступ к данным 52,5 миллионов пользователей социальной сети Google+.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

В связи с этим Google перенесла закрытие своей соцсети Google+ на апрель 2019 года. Ранее проект планировали отключить для пользователей в августе.

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Как рассказали в компании, обнаруженный баг позволял разработчикам просматривать данные аккаунтов и задел 52,5 млн пользователей. Злоумышленникам попали в руки имена, email-адреса, род деятельности и возраст. Информация отображалась даже для "частных" профилей.

Этот баг проработал всего 6 дней – с 7 по 13 ноября.

Напомним, ранее Google+ уже пострадала от API, которая непрерывно работала в течение трех лет. По итогам нового слива данных, доступ к API закроют в течение ближайших 90 дней.

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