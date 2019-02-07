В Киеве пройдет международный турнир по Dota 2: дата и место проведения

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В Киеве пройдет международный турнир по Dota 2
В Киеве пройдет международный турнир по Dota 2 / Фото из открытых источников

Третий Minor-турнир в сезоне Dota Pro Circuit 2018/2019 по киберспортивной дисциплине Dota 2 проведут в столице Украины – Киеве. Турнир пройдет с 7 по 10 марта на площадке "Киев Киберспорт Арена".

Где пройдет мероприятие? Сайт Overclockers сообщает, что за организацию турнира соответствует киберспортивный площадка StarLadder и компания ImbaTV.

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Призовой фонд соревнования составит 300 тысяч долларов и 500 баллов DPC (специальные рейтинговые очки). Кроме того, победитель получит приглашение на следующий Major – DreamLeague Season 11.

Кто примет участие в соревновании? Всего на киевский StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor приедут восемь команд из шести регионов: Северная Америка, Южная Америка, Европа, Юго-Восточная Азия, Китай и СНГ. Причем последние два региона делегируют по две команды.

В Києві проведуть Dota Pro Circuit 2018/2019
В Киеве проведут Dota Pro Circuit 2018/2019

Квалификации к турниру пройдут с 7 по 12 февраля и будут разбиты на два этапа: открытые и закрытые. Все матчи закрытых квалификаций StarLadder покажут на русском и английском языках.

Когда можно приобрести билеты? Билеты на киевское мероприятие поступят в продажу в середине февраля. Команда, занявшая первое место, сможет претендовать на 125 тысяч долларов.

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Теги: Техно Игры Steam Киберспорт
Источник: 24 Канал
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