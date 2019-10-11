В компании из SpaceX: армия США выбрала украинское предприятие для миссий на орбите

Военно-воздушные силы США выбрали 8 компаний для программы Orbital Services Program-4 (OSP-4). Среди этих компаний есть Firefly Aerospace, которая принадлежит украинскому бизнесмену Максу Полякову.

Как информирует SpaceNews, эта программа рассчитана на небольшие и средние полезные нагрузки весом более 400 фунтов (181 кг).

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Восьмерка компаний, которых выбрали для проекта, должна доставить эти полезные нагрузки на орбиту в течение двух лет после получения заказа.

Полный перечень отобранных для миссии компаний выглядит так:

Firefly Aerospace SpaceX Xbow Launch Systems Northrop Grumman United Launch Alliance Aevum Vox Space Rocket Lab

Бюджет проекта OSP-4 составляет 986 миллионов долларов. Согласно контракту, 8 компаний получат примерно по 50 тысяч долларов. Таким образом из OSP-4 ВВС США стремятся извлечь выгоду из развития малой пусковой индустрии.

Что известно о Firefly Aerospace?

Это украино-американская компания, разрабатывающая легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. Компания Firefly основана в 2014 году группой американских предпринимателей. Однако, в апреле 2017 года компания вынуждена была объявить о банкротстве. Тогда все ее активы, а также патенты и лицензионные соглашения выкупил украинский предприниматель Максим Поляков. На базе его компании EOS Launcher и купленной Firefly Space Systems была создана Firefly Aerospace.



В мае 2018 года Firefly Aerospace открыла в Днепре научно-исследовательский центр. Сейчас там работает около 150 сотрудников. Центр получил крупнейший в Украине промышленный D-принтер, предназначенный для печати металлом. Также компания имеет офисы в Вашингтоне и Токио.

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