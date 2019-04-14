Корпорация Microsoft сообщила, что хакеры с начала года по конец марта могли иметь доступ к некоторым аккаунтам пользователей почтового клиента Outlook.

Утечка информации происходил с 1 января по 28 марта, сообщает TechCrunch. Результатом атаки хакеров может стать повышенное количество спама. Его могут получать пользователи, чьи учетные записи скомпрометированы.

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Хакеры могли получить доступ к ряду адресов электронной почты пользователей, папок, а также адресам электронной почты людей, с которыми общались эти пользователи,

– говорится в письме, которое Microsoft разослало своим клиентам.

В компании отметили, что содержание сообщений, а также приложений к ним не попали в руки хакеров.

В прошлом году специалисты компании ESET, которая разработала популярный антивирус, заявили, что хакерская группа Turla использовала почтовый клиент Microsoft Outlook для кражи конфиденциальных данных госучреждений в странах Европы.

В частности, хакеры направляли через Microsoft Outlook команды вредоносным программам на зараженных компьютерах. Злоумышленники могли заставить компьютер жертвы выслать им данные, загрузить в систему дополнительные файлы, выполнить другие программы и запросы.

Как позаботиться о безопасности данных в сети

В целях безопасности личных данных Техно 24 советует периодически менять пароли к учетным записям и не лениться в их подборе. Также рекомендуется устанавливать обновления системы и приложений когда они поступают.

Залогом безопасности вашего аккаунта, будь то почтового или страницы в социальной сети, является именно сложность пароля. Лучше когда пароль состоит как минимум из восьми символов латиницы разного регистра, а также содержит символы и цифры.

Для собственного удобства вы можете использовать приложения для генерации паролей и их хранения, однако лучше пароль запомнить. Также сейчас есть много, как бесплатных так и платных сервисов двойной верификации. Таким образом вы можете настроить вход в почтовый аккаунт с помощью вашего смартфона.

Помните, что безопасность ваших личных данных дело не только компании, но в первую очередь ваша.

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