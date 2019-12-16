В NASA нашли идеальное место для высадки астронавтов на Марс

56 Читати новину українською
Марс / NASA

Исследователи NASA обнаружили на Марсе обширный регион, где водяной лед достигает самой поверхности планеты. Это место может идеально подойти для добычи ресурсов на Марсе, важнейший из которых – вода.

Астронавтам на Марсе придется добывать воду для потребления и получения ракетного топлива на обратную дорогу, поэтому это место в NASA считают наиболее подходящим, пишет BI.

Не пропустите: NASA представило самую мощную ракету-носитель за всю историю человечества: фото и видео

Брать с собой воду с Земли было бы невероятно дорого. Все, от чего можно отказаться, оставляет больше места для научного оборудования или дополнительных инженерных возможностей,
– рассказал планетолог из NASA Силвэйн Пикьюкс.

Пикьюкс и его команда обнаружили лед, когда изучали данные зондов MRO и "Марс Одиссей". К их удивлению, он оказался всего в нескольких сантиметрах под поверхностью планеты.

Он также отметил, что астронавтам не нужно брать с собой тяжелое оборудование, поскольку добыча воды в таком случае не будет сложной задачей.

Углубляться в почву Марса непросто даже при наличии соответствующей техники, как доказал аппарат InSight. В феврале он начал бурить поверхность с целью достичь глубины 4,8 метра, но застрял через несколько сантиметров.

Изучение территории

На полюсах Марса достаточно водяного льда, но для высадки астронавтов там не очень подходящее место – слишком холодно и по полгода темно. Около экватора NASA тоже не хочет сажать модуль, потому что там очень жарко для льда: он тает и испаряется, минуя жидкую фазу из-за отсутствия плотной атмосферы.

А вот зона, найденная Пикьюксом, находится в умеренных широтах, как раз то, что нужно. Теперь NASA может начать изучение этой территории, чтобы выбрать наиболее подходящие точки посадки.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Скандал с Романом Зозулей: почему фанаты называют его нацистом и при чем здесь Россия
сегодня
403
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Космос Марс NASA
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
15 декабря 22:00 "Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019
Олена Кандяк 192
14 декабря 22:02 Плащ-невидимка и карманный кондиционер – топ-разработки 2019
Ірина Полицька 390
14 декабря 14:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 605
14 декабря 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 2633
13 декабря 16:08 Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать
Анастасія Можаровська 122
Новости
Больше новостей
Залиште відгук