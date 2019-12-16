В NASA нашли идеальное место для высадки астронавтов на Марс
Исследователи NASA обнаружили на Марсе обширный регион, где водяной лед достигает самой поверхности планеты. Это место может идеально подойти для добычи ресурсов на Марсе, важнейший из которых – вода.
Астронавтам на Марсе придется добывать воду для потребления и получения ракетного топлива на обратную дорогу, поэтому это место в NASA считают наиболее подходящим, пишет BI.
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Брать с собой воду с Земли было бы невероятно дорого. Все, от чего можно отказаться, оставляет больше места для научного оборудования или дополнительных инженерных возможностей,
– рассказал планетолог из NASA Силвэйн Пикьюкс.
Пикьюкс и его команда обнаружили лед, когда изучали данные зондов MRO и "Марс Одиссей". К их удивлению, он оказался всего в нескольких сантиметрах под поверхностью планеты.
Он также отметил, что астронавтам не нужно брать с собой тяжелое оборудование, поскольку добыча воды в таком случае не будет сложной задачей.
Углубляться в почву Марса непросто даже при наличии соответствующей техники, как доказал аппарат InSight. В феврале он начал бурить поверхность с целью достичь глубины 4,8 метра, но застрял через несколько сантиметров.
Изучение территории
На полюсах Марса достаточно водяного льда, но для высадки астронавтов там не очень подходящее место – слишком холодно и по полгода темно. Около экватора NASA тоже не хочет сажать модуль, потому что там очень жарко для льда: он тает и испаряется, минуя жидкую фазу из-за отсутствия плотной атмосферы.
А вот зона, найденная Пикьюксом, находится в умеренных широтах, как раз то, что нужно. Теперь NASA может начать изучение этой территории, чтобы выбрать наиболее подходящие точки посадки.
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