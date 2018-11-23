В NASA назвали дату последнего тестового запуска капсулы SpaceX Crew Dragon

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SpaceX Crew Dragon: дата запуска
SpaceX Crew Dragon: дата запуска / Bloomberg

Первый тестовый беспилотный полет космического корабля Crew Dragon компании SpaceX запланировали на 7 января 2019 года. Отметим, аппарат разработан для доставки экипажа на Международную космическую станцию.

Об этом говорится на официальном сайте NASA.

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Тестовый запуск, во время которого ракета Falcon 9 доставит капсулу Crew Dragon на орбиту, будет осуществлен с той же стартовой площадки космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, с которой отправлялся в 1969 году на Луну на корабле Apollo 11 экипаж из трех человек.

Тестовый полет станет важной вехой программы Commercial Crew Space агентства NASA, целью которой является запуск людей в космос с территории США впервые за почти десять лет. Вместе с тем это последнее испытание корабля перед началом пилотируемых полетов.

Crew Dragon

Последний тестовый запуск капсулы Crew Dragon запланировали на 7 января

Агентство не стало раскрывать подробности предстоящего тестового полета. Благодаря запуску будут получены новые данные о эксплуатационные качества Falcon 9, Crew Dragon, наземных систем, а также пройдет проверка работы систем на орбите, в ходе стыковки и приземления.

Отметим, SpaceX и Boeing являются двумя основными подрядчиками, отобранными NASA в рамках программы Commercial Crew Program для выполнения доставки астронавтов в космос в 2019 году при помощи космических кораблей Crew Dragon и CST-100 Starliner соответственно.


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Теги: Техно Космос NASA SpaceX
Источник: Техно
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