В популярный футбольный симулятор PES 2019 теперь можно играть бесплатно

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Игру PES 2019 Lite можно разгрузить бесплатно для консолов и PC
Игру PES 2019 Lite можно разгрузить бесплатно для консолов и PC / Соцсети

Японская компания Konami решила выпустить Lite-версию едва ли не самого популярного своего продукта – игры Pro Evolution Soccer или просто PES серии 2019 года. Но наиболее приятным является то, что она будет бесплатной как для владельцев консолей, так и для тех, кто имеет PC.

Об этом пишет gagadget.com.

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Так, в бесплатной версии будет доступен режим myClub со звездами футбола, которых игроки смогут вырубать в собственные команды. Добавим, что он очень напоминает FIFA Ultimate Team, то есть нужно будет собирать карточки с футболистами.

Также в игру войдет и соревновательный режим. Следовательно, Вы сможете сыграть в игру не только с компьютером, но и с живыми игроками в кооперативе или 1 на 1.

А любителей турниров порадует League Mode, который, между прочим, никуда и не исчезал с PES.

Добавим, что PES 2019 Lite уже вышла на PlayStation 4, Xbox One, PC и также доступна для скачивания в цифровых магазинах.

Что можно ожидать от PES 2019: смотрите видео

 

К слову, еще один хит среди геймеров игра Counter-Strike: Global Offensive недавно получила не только новую модель распространения, но и режим "Королевской битвы".

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Теги: Интернет Техно Футбол Игры
Источник: Техно
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