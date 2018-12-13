В популярный футбольный симулятор PES 2019 теперь можно играть бесплатно

Японская компания Konami решила выпустить Lite-версию едва ли не самого популярного своего продукта – игры Pro Evolution Soccer или просто PES серии 2019 года. Но наиболее приятным является то, что она будет бесплатной как для владельцев консолей, так и для тех, кто имеет PC.

Об этом пишет gagadget.com.

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Так, в бесплатной версии будет доступен режим myClub со звездами футбола, которых игроки смогут вырубать в собственные команды. Добавим, что он очень напоминает FIFA Ultimate Team, то есть нужно будет собирать карточки с футболистами.

Также в игру войдет и соревновательный режим. Следовательно, Вы сможете сыграть в игру не только с компьютером, но и с живыми игроками в кооперативе или 1 на 1.

А любителей турниров порадует League Mode, который, между прочим, никуда и не исчезал с PES.

Добавим, что PES 2019 Lite уже вышла на PlayStation 4, Xbox One, PC и также доступна для скачивания в цифровых магазинах.

Что можно ожидать от PES 2019: смотрите видео