В России планируют "вытеснить" YouTube: детали

Холдинг Mail.ru Group планирует запустить свой видеохостинг, которым планируют заменить YouTube. Как утверждают разработчики, главной фишкой нового сервиса станет функция автоматического подбора контента на основе предпочтений пользователя.

Что известно о новом сервисе

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О планах холдинга рассказал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, сообщает 4PDA.

По его словам, новый сервис не будет копировать YouTube – компания планирует представить его "по-своему". Коммерческое название будущего продукта компании не раскрывается.

Как утверждает Добродеев, цифровые площадки будут бороться за время, которое человек проводит с ними.

Нашей задачей станет увеличение time spent, погоня за YouTube и увеличение количества контента. Мы видим, как в последнее время открываются ниши для контента, который не привязан непосредственно ни к подписчикам, ни к друзьям пользователей. Такой контент потребляется не из-за подписки, а скорее из-за рекомендации, которые делает сам сервис,

– отметил Добродеев.

Другие похожие сервисы в России

Заметим, что у компании уже есть собственный сервис "Кино Mail.ru" ежемесячная аудитория которого составляет 5,8 миллиона человек. Эта площадка также оснащена алгоритмом персональных рекомендаций.

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