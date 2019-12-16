В России планируют "вытеснить" YouTube: детали

61 Читати новину українською
В России планируют "вытеснить" YouTube / unsplash

Холдинг Mail.ru Group планирует запустить свой видеохостинг, которым планируют заменить YouTube. Как утверждают разработчики, главной фишкой нового сервиса станет функция автоматического подбора контента на основе предпочтений пользователя.

Что известно о новом сервисе

К теме: Худшие пароли в 2019 году: рейтинг экспертов

О планах холдинга рассказал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, сообщает 4PDA.

По его словам, новый сервис не будет копировать YouTube – компания планирует представить его "по-своему". Коммерческое название будущего продукта компании не раскрывается.

Как утверждает Добродеев, цифровые площадки будут бороться за время, которое человек проводит с ними.

Нашей задачей станет увеличение time spent, погоня за YouTube и увеличение количества контента. Мы видим, как в последнее время открываются ниши для контента, который не привязан непосредственно ни к подписчикам, ни к друзьям пользователей. Такой контент потребляется не из-за подписки, а скорее из-за рекомендации, которые делает сам сервис,
– отметил Добродеев.

Другие похожие сервисы в России

Заметим, что у компании уже есть собственный сервис "Кино Mail.ru" ежемесячная аудитория которого составляет 5,8 миллиона человек. Эта площадка также оснащена алгоритмом персональных рекомендаций.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
сегодня
66298
Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Новости России Интернет YouTube
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
15 декабря 22:00 "Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019
Олена Кандяк 191
14 декабря 22:02 Плащ-невидимка и карманный кондиционер – топ-разработки 2019
Ірина Полицька 377
14 декабря 14:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 603
14 декабря 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 2632
13 декабря 16:08 Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать
Анастасія Можаровська 120
Новости
Больше новостей
Залиште відгук