В российской ракете "Союз" нашли дыру перед ее запуском в космос

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В ракете "Союз" нашли дыру
В ракете "Союз" нашли дыру / polit.info

19 февраля российская ракета-носитель "Союз-СТ" должна была вывести на орбиту первую партию интернет-спутников, в рамках контракта с британской компанией OneWeb. Однако, в ее разгонном блоке обнаружили дефект.

Об этом пишет российское издание ТАСС, ссылаясь на источники в отрасли.

"В одном из трубопроводов блока действительно обнаружено микроотверстие, которое могло образоваться вследствие длительной транспортировки "разгонника" на космодром во Французской Гвиане", – заявил инсайдер.

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Сейчас специалисты работают над устранением этого дефекта. Однако, запуск ракеты могут отложить на март.

Планы OneWeb. Британская компания хочет вывести на орбиту около 700 спутников для обеспечения интернетом пользователей по всему миру. Среди инвесторов – Airbus, Virgin, Bharti, EchoStar, Intelsat, Qualcomm, Coca-Cola и тому подобное. Согласно контракту, российская сторона должна провести 21 запуск с десятками спутников на борту ракеты.

Кроме того, доставлять спутники также должна ракета New Glenn компании Джеффа Безоса Blue Origin.

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Теги: Техно Космос Роскосмос
Источник: Техно
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